Hollanda'da çocuk programında rezalet

Hollanda'da çocuklardan gelen soruların tamamen çıplak yetişkinlerce yanıtlandığı yeni ve eğitim amaçlı bir televizyon programı eleştirilerin hedefi oldu. Yeni program olumsuz tepkilere neden olurken bir parlamento üyesi yayını "deli saçması" diye niteledi.

Dutch News'un haberine göre "Simply Naked" (Sadece Çıplak) programı henüz yayına başlamadı ama programın yayımcılığını üstlenen kanal NPO, yetişkinlerin soyunduğu görüntüler içeren bir tanıtım filmi çıkardı.

SİYASİLERDEN ELEŞTİRİ

Programın formatı dahilinde çıplak yetişkinler çocuklardan bedenlerinde rahat hissedip hissetmedikleri gibi konularda gelen soruları yanıtlıyor. Formatın tasarımı beden olumlamayı teşvik etme amaçlı.

Programın sunucusu Edson da Graça şunları söyledi: "Hedef çocuklara her bir bedenin farklı olduğunu ve tüm bedenlerin mükemmel olmadığını öğretmek."

Ancak programın olağan dışı karakteri Hollanda'da siyasi yelpazenin her tarafından olumsuz tepkilere neden oldu.

"DELİ SAÇMASI"

Sol parti Denk mensubu parlamento üyesi Tunahan Kuzu programı "deli saçması" şeklinde niteledi ve Twitter'daki takipçilerini kanala yazı yazarak programı protesto etmeye çağırdı.

"Sağ parti FvD'nin lideri Thierry Baudet programın "pedofiliyi teşvik etmeye yaklaştığını" söyledi.

ÇOCUKLAR DA TEPKİLİ

Programın ön gösterimlerinden birinde çocukların çeşitli tepkilerine yer veriliyor. Çocuklardan biri "bu görmem gereken bir program değil" diyor.

Kanalın yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çocuklar tam olarak ne olacağını ve programın herhangi bir anında nasıl hissettiklerini söyleyebileceklerini biliyordu.

Küçük bir velvele bekliyorduk. Bunun çocuklara uygun olduğu fikrine herkes katılmayacak ve bunda bir sorun yok. Çocuklarının izleyip izleyemeyeceğinin kararı ebeveynlere kalmış."

21 MART'TA GÖSTERİLECEK

Simply Naked'in (Flamanca Gewoon Bloot) ilk bölümü 21 Mart'ta NTR'de gösterilecek.

Programın konsepti, Danimarka'da yayımlanan Ultra smider tøjet (Ultra soyunuyor) başlıklı benzer bir programa dayanıyor. Bu program da ilk çıktığı sıralar olumsuz tepkiler görmüş olsa da 2019'da bir televizyon ödülü kazanmıştı.

Milliyet