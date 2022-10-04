Hollanda Türk İş Adamları Derneği İş Forumu Lahey'de yapıldı

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki World Center'da yapılan foruma, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Liesje Schreinemacher ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin yanı sıra Hollanda'da faaliyet gösteren çok sayıda iş insanı ve Türk toplumunun önde gelen kurumlarından temsilciler katıldı.

HOTIAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, ticaret savaşları ve Kovid-19 salgınının ardından gelen Ukrayna-Rusya Savaşı'nın, iş insanları için çok ciddi problemler oluşturduğunu söyledi.

Sırada ekonomik resesyonun olduğunu belirten Gürcüoğlu, "Çok sayıda firmanın artan maliyetler sebebiyle kapanması gündemde. İşletmeciler için hayatta kalmanın en zor olduğu dönemdeyiz." dedi.

Gürcüoğlu teknoloji, yenilik ve sürdürebilirliğe yatırım yapmayan işletmelerin bu yarışı kaybedeceğini vurgulayarak bu sebeple forumun temasını "İnovasyon ve sürdürülebilirlik" şeklinde belirlediklerini dile getirdi.

Hollanda, Türkiye'ye yatırım yapan ülkelerin başında

Bakan Schreinemacher, Türkiye-Hollanda arasındaki ticaret hacminin 2021'de 11 milyar avroyu aştığını aktararak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğine işaret etti.

Hollanda'da çok sayıda Türk iş insanının faaliyet gösterdiğini kaydeden Schreinemacher, Hollanda'nın Türkiye'ye yatırım yapan ülkelerin başında geldiğine dikkati çekti.

İş dünyasında yenilikçi projelere verdikleri önemi anlatan Schreinemacher, Türk iş insanlarını Bakanlığın sürdürülebilirlik ve yenilikçi projeler için sağlanan fonlardan yararlanmaya davet etti.

Schreinemacher, Şubat 2023'te Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Hollanda'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Foruma katılan Hollanda Ulusal Posta Firması PostNL Lojistik Direktörü Liesbeth Kaashoek, Kovid-19 salgınıyla mektupların yerini paketlerin aldığını belirtti.

Dönemsel oluşan yoğunluklara alışık olduklarını dile getiren Kaashoek, Kovid-19 salgınında oluşan yoğunluğun kalıcı olması sebebiyle oldukça zorlandıklarını ifade etti.

Kaashoek, yoğunluklarının 8 kat arttığına işaret ederek otomasyon, dijitalleşme ve yapay zekayla iş yüklerinin ciddi oranda azaldığını ve inovasyona ek olarak faaliyet alanlarının genişlemesiyle lojistikte daha rekabetçi hale geldiklerini kaydetti.

İlişkileri derinleştirme vakti

Forumun kapanış konuşmasını yapan Dişli de Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkisiyle artan enerji fiyatlarının maliyetleri ciddi anlamda yükselttiğini belirterek gelecek dönemde iş insanlarının birbirleriyle daha fazla dayanışması gerektiğini söyledi.

E-ticaretin önemine işaret eden Dişli, Hollanda'nın bu alanda dünyada 7. sırada olduğuna dikkati çekti.

Dişli, "İki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yumuşamasının ardından Hollanda Başbakanı Rutte'nin Türkiye ziyaretiyle ilişkiler ilerlemeye başladı. Şimdi ilişkileri derinleştirmeye başlıyoruz." dedi.

İki ülke arasında üst düzey temasların başladığını vurgulayan Dişli, gelecek ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de Hollanda'yı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Forumda, ülkede başarılı şekilde ticaretini sürdüren iş insanlarının hayat hikayeleri paylaşıldı.