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Hollanda Başbakanı'na tehdit mesajına hapis cezası

Peygamberimize ve İslam'ın kutsallarına hakareti, hatta Kur'an-ı Kerimi yakmayı dahi ifade özgürlüğünde değerlendiren Avrupa ucu kendine dokununca ceza vermekten kaçınmadı. Hollanda’da mahkeme, Başbakan Mark Rutte’yi ölümle tehdit eden kişiye 45 gün hapis cezası verdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, mahkeme, Rutte’ye elektronik posta üzerinden ölüm tehdidinde bulunmaktan 45 gün hapis cezasına çarptırılan 50 yaşındaki kişinin ifade özgürlüğünde sınırı aştığına dikkati çektiği belirtildi.

Haberlerde, bu kişinin Rutte’yi diktatör olarak gördüğü ve ülkeyi kurtarmak için gerilla savaşına ihtiyaç olduğuna inandığı ifade edildi.

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