HİSAR A'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı.

"İSMAİL DEMİR VE EKİBİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı." dedi.

Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ göreve hazır



🔹Başkan Erdoğan, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını açıkladı.pic.twitter.com/OEiehxb7K8 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 16, 2020

"SAVUNMA SANAYİMİZDEN MÜJDELİ HABERLER ALIYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Terörle mücadelemizi sınır ötesi harekatlarımızı savunma sanayi ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Nitekim savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. Son test birkaç ay gecikti. Normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen parçaya ambargo uygulandı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzeye entegre ettik kısa sürede neticeye ulaştık." ifadelerini kullandı.

"HİSAR A FÜZEMİZİN SERİ ÜRETİMİ HAYIRLI OLSUN"

Başkan Erdoğan, "Dolaylı müdahalelerle yerli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun." diye konuştu.

DEMİR'DEN HİSAR-A + PAYLAŞIMI

Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık." ifadelerini kullandı.