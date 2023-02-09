Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir? Hipotermi riski altındakilere nasıl yardım edilir?

Hipotermi vakalarına soğuk havaya maruz kalma veya kaza nedeniyle beklenmedik şekilde suya düşmek, soğuk havada ıslanmak, ıslak kıyafetleri çıkarmamak gibi durumlarda rastlanıyor.

Hipotermi belirtileri ve semptomları

Hipoterminin belirtileri ve semptomları şöyle: Titreme, geveleyerek konuşma veya mırıldanma, yavaş, sığ nefes alma, zayıf nabız, koordinasyon eksikliği, uyuşukluk veya çok düşük enerji, karışıklık veya hafıza kaybı, bilinç kaybı, parlak kırmızı, soğuk cilt.

Hipotermisi olan bir kişi, semptomların yavaş başlaması nedeniyle genellikle durumunun farkında olmuyor.

Risk altında olan gruplar

Bitkin, yorgun kişiler, yaşlılar, çocuklar, bebekler zihinsel engelli kişiler, evsizler, ciddi hipotiroidizm, yetersiz beslenme veya anoreksiya nervoza, diyabet, inme, şiddetli artrit, Parkinson hastalığı, travma ve omurilik yaralanmaları veya vücudun sıcaklığını düzenleme yeteneğini etkileyen antidepresanlar, antipsikotikler, narkotik ağrı kesici ilaç kullananlar daha çok risk altında olan gruplar arasında.

Deprem bölgesinde evine giremeyen binlerce kişinin hipotermi riski altında.

Enkazın altından kurtarılanlara hipotermi riski gözetilerek yardım edilmesi gerekiyor.

Hipotermiye sahip gibi görünen herkes için derhal tıbbi yardım çağırılması gerekiyor.

Tıbbi yardım sağlanana kadar hipotermi için ilk yardım yönergeleri

Tıbbi yardım sağlanana kadar hipotermi için uygulanabilecek ilk yardım yönergeleriyle şöyle:

Hipotermisi olan bir kişiye yardım ederken, ona nazik davranmak önemli,

Hareketleri yalnızca gerekli olanlarla sınırlamak. Aşırı, şiddetli veya sarsıcı hareketler kalp durmasını tetikleyebilir,

Kişiyi soğuktan uzaklaştırmak. Mümkünse kişiyi sıcak ve kuru bir yere taşımak,

Kişiyi soğuktan uzaklaştıramıyorsanız, onu soğuktan ve rüzgârdan mümkün olduğunca korumak,

Mümkünse onu yatay konumda tutmak,

Kişi ıslak giysiler giyiyorsa çıkarmak,

Aşırı hareketten kaçınmak için gerekirse giysileri kesmek,

Kişiyi ısıtmak için kuru battaniye veya palto katmanları kullanmak,

Sadece yüzünü açıkta bırakarak kişinin kafasını örtmek,

Kişinin vücudunu soğuk zeminden izole etmek,

Dışarıdaysanız, kişiyi bir battaniyeye veya başka bir sıcak yüzeye sırtüstü yatırmak,

Nefes almayı izleyin. Şiddetli hipotermisi olan bir kişi, görünür bir nabız veya nefes alma belirtisi olmadan bilinçsiz görünebilir. Kişinin solunumu durmuşsa veya tehlikeli derecede düşük veya sığ görünüyorsa, eğitim aldıysanız hemen kalp masajına (CPR) başlamak,

Etkilenen kişi uyanıksa ve yutabiliyorsa, vücudun ısınmasına yardımcı olması için sıcak, tatlı, kafeinsiz bir içecek vermek,

Isıtılmış havlu ile sadece boyun, göğüs duvarı veya kasık bölgesine kompres uygulamak,

Kollara veya bacaklara sıcak kompres uygulamak,

Doğrudan ısı uygulamamak. Kişiyi ısıtmak için sıcak su, ısıtma yastığı veya ısıtma lambası kullanmamak.