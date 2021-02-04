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Hint yetkili, toplantı sırasında su diye dezenfektan içti

Mumbai'de, şişedeki dezenfektanı su sanarak içmeye kalkan yetkilinin zor anları kameralara yansıdı.

Hindistan'da Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini su şişesi sanarak içmeye kalktı.

Mumbai kentinde bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Pawar, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.

SU SANDIĞI ŞİŞEDEKİ DEZENFEKTANI İÇTİ

Pawar, bir yudum aldığı şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü.

O anlar kameralara yansırken, Hint yetkilinin bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

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