Hint medyasından "Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi istiyor" iddiası

Hint medyası, Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer silah ve nükleer başlıklı füze teknolojisi transfer etmek istediğini ve bu kapsamda Pakistanlı bilim insanlarının bu yönde bir çaba içerisinde olduğunu iddia etti.

Hindistan televizyonu Zeenews İndia'nın internet sitesinde yer alan habere göre 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu’nun (HLMDG) 15. Toplantısı'na dikkat çekildi.

Zeenews'in haberinde yer alan iddialar:

“22 - 23 Aralık tarihlerinde Türk ve Pakistan heyetleri, 'Türkiye - Pakistan Üst Düzey Askeri Diyalog Grubu' kapsamında bir araya geldi.”

“Pakistan heyetine Savunma Sekreteri Mian Muhammad Hilal Hussain tarafından başkanlık edilirken Türk heyetinin başında Genelkurmay İkinci Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyordu.”

“Görüşmelere dair bilgisi olan kişiler, toplantılarda iki ülke arasında nükleer ve füze teknolojilerinin transferinin yapılmasını görüşüldüğünü ifade ediyor.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat Genelkurmay Başkanı Bajwa’dan nükleer teknoloji transferi talep ettiği ve Pakistan’ın bunu kabul ettiği tahmin ediliyor.”

“Son görüşmede teknoloji transferi için yürütülecek olan süreç görüşüldü.”

“Çok sayıda Pakistanlı bilim adamı, Türkiye’nin balistik ve nükleer kapasitesini artırmak için Türkiye’de çalışıyor.”

Kaynak: https://zeenews.india.com/world/turkey-pakistan-in-top-level-discussion-over-nuclear-weapon-program-2333996.html