Hindistan'ın kuzeyinde alarm: Buzul koptu, baraj taştı
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalardan kopan bir buzul, bölgedeki bir barajda taşkına sebep oldu. Nehir yatağındaki köylerde çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi.
Eyalet yetkilisi Om Prakash, ölü sayısının tam olarak netleşmediğini ifade etti.
Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede acil durum alarmı verildi.
Uttarakhand eyaleti sel ve toprak kaymaları ile daha önce de gündeme gelmiş, 2013 yılında yaşanan sellerde 6 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Himalayalar'daki bir buzulun kopması sonucu Hindistan'nın kuzey eyaletlerinde hareketlilik yaşanıyor.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 7, 2021
🔹Nehirlerde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle bazı bölgelerdeki halk tahliye edilirken, sel nedeniyle 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. pic.twitter.com/bdS04hOGnw
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