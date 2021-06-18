Hindistan'da siyah mantar tehdidi: 27 binin üzerinde vaka var

Hindistan Kimyasallar ve Gübre Bakanlığı, ülkede siyah mantar (mukormikoz) hastalığının tedavisinde kullanılacak yeterli sayıda ilacın olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 16 Haziran'da ülkedeki aktif siyah mantar vaka sayısının 27 bin 142 olduğu ve ölümcül hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçların yurt içi üretiminin artırıldığı vurgulandı.

Öte yandan, ülkede bugüne kadar görülen toplam siyah mantar vaka sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

3 çocuktan 1'i gözünü kaybetti

COVID-19 vaka sayılarının düşüşe geçtiği ülkede, "siyah mantar" yeni bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

NDTV'nin haberine göre, Mumbai'de, ölümcül hastalığa yakalanan her 3 çocuktan 1'i bir gözünü kaybetti.

Doktorlar, Hindistan'daki "siyah mantar" vakalarının düşüşe geçtiğini söylüyor.