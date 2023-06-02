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Hindistan'da katliam gibi kaza: 50 ölü, 300 yaralı

Hindistan'ın Blasore kentinde yolcu treni raydan çıktı, en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi yaralandı.

Yetkililer, Hindistan'ın doğusunda bir trenin raydan çıktığını açıkladı.

Birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.

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