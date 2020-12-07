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Hindistan'da gizemli hastalık

Hindistan'ın güneyinde hafta sonu gizemli bir hastalık belirlendi. Şimdiye kadar 227 kişi bu hastalığa yakalandı.

Hastalar gözetim altında tutuluyor. Yaşlıların yanısıra gençlerde de görülen hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı ve dönmesinin yanısıra mide bulantısı sayılıyor.

Hindistan'ın Andra Pradesh Eyaleti'nin Eluru kentinde gizemli hastalık korkusu yaşanıyor.

İlk vaka cumartesi günü rapor edildi. Şimdiye kadar 227 kişi hastalığa yakalandı. Kentteki bir hastanede gözlem altında tutulan kişilerin kan örnekleri incelendi.

Koronavirüs testleri negatif çıktı

Bulaşıcı hastalık belirtisi görülmedi. Ayrıca koronavirüs testleri negatif çıktı. Gizemli hastalığın nedenini belirleme çalışmaları sürüyor.

Yaşlıların yanısıra gençlerde de görülen hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı ve dönmesinin yanısıra mide bulantısı sayılıyor.

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