Hindistan'da, çocuk kobra yılanını ısırarak öldürdü!

Hindistan'ın Chhattisgarh bölgesinde yer alan uzak Pandarpadh köyünde yaşayan ve adının Deepak olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk mucizevi bir hayatta kalma hikayesinin baş rolünü oynadı.

Köydeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan Deepak yetişkin bir kobra yılanının saldırısına maruz kaldı.

Yılanın bir anda koluna dolandığını ve dişlerini derisine batırdığını anlatan çocuk, hayvandan kurtulmaya çalıştı ancak başaramadı. Öfkeyle kolunu sallamasına rağmen yıklanın kendini daha sıkı kavradığını hisseden çocuk beklenmedik bir karşı atak yaptı ve yılanı ısırdı.

Yılan öldü!

Deepak, The New Indian Express'e yaptığı açıklamada, "Ne yaptıysam yılandan kurtulamadım ben de onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.

The New Indian Express gazetesi kobra yılanın öldüğünü ailenin de büyük bir endişe ile oğlullarını hastaneye götürdüğünü yazdı.

Çocuğu kontrol eden doktorlar yılanın zehrinin Deepak'a geçmediğini söylediler. 'Kuru ısırık' olarak bilinen bu durumda yılan zehrini salmadığı için kurbanlar hızlıca iyileşir.