Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi
Hindistan'da Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 49'a çıktı.
Hindistan'da yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından bugün 11 kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıkladı.
Olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 49'a yükseldiğini belirten yetkililer, selde kaybolan 155'ten fazla kişiden haber alınamadığını kaydetti.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalardan kopan bir buzul, bölgedeki bir nehirde taşkına sebep oldu— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 7, 2021
🔹3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetinin henüz bilinmediğini aktardı. pic.twitter.com/NfzF2bbIaM
Dhauliganga'da yapım aşamasındaki hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Can kaybının artmasından endişe ediliyor.Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Yorumlar