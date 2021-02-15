Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi

Hindistan'da yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından bugün 11 kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 49'a yükseldiğini belirten yetkililer, selde kaybolan 155'ten fazla kişiden haber alınamadığını kaydetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalardan kopan bir buzul, bölgedeki bir nehirde taşkına sebep oldu



🔹3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetinin henüz bilinmediğini aktardı. pic.twitter.com/NfzF2bbIaM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 7, 2021

Dhauliganga'da yapım aşamasındaki hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor.Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.