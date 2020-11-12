Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler

Tüm dünya hangi hayvandan ne şekilde bulaştığı henüz netlik kazanmayan koronavirüs salgını ile mücadele ederken Vietnam'dan gelen son görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkede ilginç yemekleri ile meşhur mekanlardan birine giden gençler, özel bir sos içerisinde servis edilen çiğ hindistancevizi kurtlarını yedi. O anları kayda alan gençler, videoyu sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.