Hindistan ABD'ye rest çekti! S-400 alıyorlar

ABD'nin yıllardır süren yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan'a S-400 füzeleri yıl sonunda Rusya tarafından teslim edilecek.

The Defense Post'ta yayınlanan habere göre 5 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde S-400'ler Hindistan'a ekim-aralık arasında teslim edilmiş olacak.

Rus haber ajansı Interfax'a dayandırılan haberde yıl başından bu yana Hindistanlı uzmanların S-400'ler konusunda Rusya'da eğitim gördükleri bilgisi de vurgulandı.

Hindistan böylece Türkiye ile birlikte son dönemde ABD yaptırım tehditlerine boyun eğmeden S-400'leri alan ülkeler arasına girdi. Yaptırımlara karşın Türkiye S-400'leri elinde tutma kararı aldı.