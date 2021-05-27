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Hindistan ABD'ye rest çekti! S-400 alıyorlar

ABD'nin yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan, Rusya'dan S-400 alıyor. Sistemin teslim tarihi de belli oldu.

ABD'nin yıllardır süren yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan'a S-400 füzeleri yıl sonunda Rusya tarafından teslim edilecek.

The Defense Post'ta yayınlanan habere göre 5 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde S-400'ler Hindistan'a ekim-aralık arasında teslim edilmiş olacak.

Rus haber ajansı Interfax'a dayandırılan haberde yıl başından bu yana Hindistanlı uzmanların S-400'ler konusunda Rusya'da eğitim gördükleri bilgisi de vurgulandı.

Hindistan böylece Türkiye ile birlikte son dönemde ABD yaptırım tehditlerine boyun eğmeden S-400'leri alan ülkeler arasına girdi. Yaptırımlara karşın Türkiye S-400'leri elinde tutma kararı aldı.

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