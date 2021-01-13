Hillary Clinton takipçilerine Cemal Kaşıkçı belgeselini tavsiye etti

Hillary Clinton 30 milyonu aşkın takipçisine İstanbul’da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilen Cemal Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğünü anlatan belgeseli seyretmeleri tavsiyesinde bulundu.

Clinton paylaşımında, "TheDissident'ı görmediyseniz, umarım görürsünüz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi hükümeti tarafından öldürülmesiyle ilgili bu inanılmaz derecede güçlü belgeseli şimdi izlemek için hazır" ifadelerine yer verdi.

If you haven't seen #TheDissident, I hope that you will. This incredibly powerful documentary about the assassination of journalist Jamal Khashoggi at the hands of the Saudi government is available to watch now: https://t.co/FMB43ngyoc — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 12, 2021

TRUMP'I SUÇLAMIŞTI

Hillary Clinton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız (Donald Trump) var.” açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKİYE VE MİT'İN BAŞARISI

Söz konusu belgeselde Türkiye'nin üzerine yıkılmak istenen Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin başarılı medya iletişimi ve MİT'in cinayetin çözülmesine ilişkin başarılı istihbarat çalışması gözler önüne seriliyor.

YAYINLANACAK PLATFORM BULUNAMAMIŞTI

Amerikalı belgesel yönetmeni Bryan Fogel, 2018’de İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasını ele alan belgeseli ‘The Dissident’ (Muhalif) hakkında New York Times gazetesine verdiği röportajda 8 aylık uğraşlarına rağmen belgeseli yayınlayacak önemli bir internet yayın platformu bulamadıklarını, bu nedenle bağımsız bir şirketle anlaşmak zorunda kaldıklarını söylemişti.