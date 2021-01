Hillary Clinton takipçilerine Cemal Kaşıkçı belgeselini tavsiye etti

Hillary Clinton 30 milyonu aşkın takipçisine İstanbul’da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilen Cemal Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğünü anlatan belgeseli seyretmeleri tavsiyesinde bulundu.

Clinton paylaşımında, "TheDissident'ı görmediyseniz, umarım görürsünüz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi hükümeti tarafından öldürülmesiyle ilgili bu inanılmaz derecede güçlü belgeseli şimdi izlemek için hazır" ifadelerine yer verdi.

If you haven't seen #TheDissident, I hope that you will. This incredibly powerful documentary about the assassination of journalist Jamal Khashoggi at the hands of the Saudi government is available to watch now: https://t.co/FMB43ngyoc