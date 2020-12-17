Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na hodri meydan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin "Pelikancı" diye itham ettiği, kimi zaman hakaret sınırlarını zorlayan eleştirilerde bulunduğu gazeteci Hilal Kaplan, neden hedef olduğu ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşanan süreç ile ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

Youtube hesabından paylaşım yapan Hilal Kaplan, Davutoğlu’nun 17 Aralık operasyonu sonrası yapılan Yüce Divan oylamasında Ak Partili vekilleri nasıl yakın markaja aldığını da anlattı. Erdoğan’ın “Dolmabahçe mutabakatı” ve İzleme Heyeti kurulmasına dair itirazlarına ve Davutoğlu'nun başbakanlık dönemi ile ilgili dikkat çeken paylaşımlara yer verilen video gündemi sarsacak açıklamalar ihtiva ediyor.

Davutoğlu’na “Adamsan bugün dava açarsın” diyerek seslenen Kaplan’a dava açılıp açılmayacağı merak konusu. Davutoğlu cephesinden henüz bir cevap gelmedi.