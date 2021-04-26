Hesap verme süreci başladı

İddianameyi 7 Ocak 2021’de kabul eden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşması Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde başladı.

Sanık yakınları ve avukatlarından provokasyon

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanıklı davanın ilk duruşmasına adliye önünde ve mahkeme salonunda yaşanan gerginlik damga vurdu.

Dava; sanıkların ve sanık avukatlarının provokasyonlarıyla başladı.

Sanık yakınları ve sanık avukatları ile emniyet güçleri arasında tartışma çıktı.

Dava için 5 ayrı duruşma salonu hazırlanmıştı. Ancak sanık avukatlarının tamamı tek salonda bulunmak istedi. Avukatlara, koronavirüs salgını nedeniyle duruşmanın tek salonda yapılamayacağı söylendi.

Sanık avukatlarının SEGBİS sistemiyle ilgili de sorun çıkardığı öğrenildi. Duruşma salonlarını terk eden avukatlar, cübbelerini de çıkararak provokasyonlarını sürdürdü.

Sanıkların, avukatları olmadan konuşmayacaklarını söylemesi üzerine, dava aktif bir şekilde başlayamadı, halen kimlik tespiti işlemleri devam ediyor.

Duruşma salonu dışında da HDP'li grup ile polis arasında tansiyon yükseldi.

38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

Davanın iddianamesi 3 bin 530 sayfa, 324 klasör delil ve eklerinden oluşuyor.

Davada 2 bin 676 müşteki ve mağdur ile 37 maktul yer alıyor. Haklarında ceza istenen 108 sanığın tamamı, 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İddianamede 6-8 Ekim 2014’te DEAŞ'ın Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab'ı kuşatmasını bahane eden terör örgütü mensup ve sempatizanlarının, HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde başlattığı sokak eylemleri ve sonuçları yer alıyor.

"Azmettirici" sıfatıyla yargılanacaklar

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, 2 bin 676 müştekinin bulunduğu 3 bin 530 sayfa ve 6 ciltten oluşan 108 sanıklı iddianame ile 300 ek klasörü 30 Aralık 2020'de Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

"Azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelindeki terör eylemlerinden sorumlu tutulan 28'i tutuklu, 6'sı tutuksuz, diğerleri ise firari sanıklar hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "nitelikli adam öldürme" suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca sanıklar 29'ar kez "öldürmeye teşebbüs," 3 bin 777'şer kez "mala zarar verme", 25'er kez "alıkoyma", 395'er kez "hırsızlık", 15'er kez "yağma", 308'er kez "iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali", 13'er kez "Türk bayrağını yakma", 7'şer kez "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" ile suçlandı.

İddianamenin kabul edilmesinden sonra olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, dönemin MYK üyelerinden Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında hazırlanan fezlekeler 19 Şubat 2021'de Meclis'e gönderildi.