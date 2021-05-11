HES uygulamasından ‘aşı kartı’ çıkarılacak

İsteyenler uygulamaya pasaport numaralarını da ekleyebilecek ve bu kişilerin pasaport bilgileri aşı kimlik kartlarının içerisinde yer alacak.

Türkiye’de iki doz aşı olmuş kişilere e-Nabız üzerinden ‘aşı kartı’ oluşturma imkânı sunan Sağlık Bakanlığı, bu kez de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşılarını olmuş kişilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ oluşturmasına imkân tanıdı.

İsteyenlerin pasaport bilgilerini girerek de oluşturduğu aşı kimlik kartlarında Türkiye’nin geçen yaz başlattığı güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) da yer aldı. Bu kimlik kartlarının yurt dışı seyahatlerde kullanılabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatlerde, “aşı pasaportunun” hayata geçmesi beklenirken, Türkiye’den de aşı ile ilgili önemli bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”ni devreye aldı. Bu kapsamda iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, uygulamaya girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek.

İsteyenler uygulamaya pasaport numaralarını da ekleyebilecek ve bu kişilerin pasaport bilgileri aşı kimlik kartlarının içerisinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, söz konusu kimlik kartları, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek.

GÜVENLİ TURİZM LOGOSU

Bakanlık tarafından oluşturulan, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir”. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.

AŞI KARTI NASIL ÇIKARILIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor.Ardından “Pasaportlarım”a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek “Kovid-19 aşı bilgilerim” kutucuğu seçin. Gelen ekrandan “Aşı kartlarımı” tıklayıp ardından ekranın en altına gelen “Aşı kartı oluştur” şeçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek.

Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Mayıs saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 652 bin 745, ikinci doz aşı 10 milyon 497 bin 649 oldu, böylece toplam doz miktarı 25 milyon 150 bin 394'e yükseldi

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 139 bin 415, Ankara'da 2 milyon 30 bin 621, İzmir'de ise 1 milyon 715 bin 905 doz olarak kayıtlara geçti. İçişleri Bakanlığı, 3-10 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 79 bin 186 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.