2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Türkiye’de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Maltepe Üniversitesi’nin hazırladığı, “Atık Yok, Hayat Var” isimli belgesel filmde gıda israfının Türkiye’de geldiği boyutları, nedenleri ve çözüm önerileri uzmanlar, üreticiler, tüketiciler ve israfın önlenmesi için çalışanların bakış açılarıyla ekranlara taşındı.

Türkiye’nin dört bir yanından çiftçi, pazarcı, ziraat mühendisi ve vatandaşlar israfla mücadeleyi kamera karşısına geçerek anlattı. Belgeselde uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ise israfın doğaya, ekonomiye etkisine, açlıkla mücadeleye olan katkısına dikkati çekiyor ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için çağrıda bulunuyor.

BELGESEL FİLMİN AMACI FARKINDALIK YARATMAK

Dijital yayın platformlarından GAIN’de vizyona giren belgesel filmin amacı, Türkiye’de gıda israfının önlemesi için farkındalık yaratmak, gıdanın üretiminden tüketimine ve çöpe atılmasına kadar yaşanan sürece tanıklık yapanların seslerini duyurmak… Belgesel film için Türkiye’nin dört bir yanında tarladaki çiftçiden, tezgahının başındaki pazarcıya, sera üretimi gerçekleştiren ziraat mühendisinden, fırıncıya kadar birçok kişiye mikrofon uzatıldı.

HER YIL KİŞİ BAŞI 93 KİLOGRAM YİYECEK İSRAF EDİLİYOR

2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’nun dünya genelinde 619 milyon insan açlıktan etkilenirken yılda 931 milyon ton gıda israf edildiği gerçeğini gözler önüne serdiğini vurgulayan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, evler ve restoranlarda hazır gıdanın büyük bir kısmının çöpe gitmesinin küresel bir sorun olduğunu söyledi. Atıkla mücadelenin bir insani çaba ve vicdani bir yük olduğunu diye getiren Prof. Karasar, “Belgesel filmle yüzleşmediğimiz önemli bir gerçeği bir kez daha vurguluyoruz: Dünyada israf edilen gıda, 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık geliyor. İsraf her ülkede önemli miktarda gerçekleşiyor. Türkiye de gıda israfının çok olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl kişi başı 93 kilogram yiyecek israf ediliyor. Buna dur diyelim” diye konuştu.