Her fırsatta Türkiye'yi eleştiren Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor

Fransa'da koronavirüsün ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı.

GEÇİM SIKINTISI YAŞIYORLAR

Hükümetin, üniversitelerde öğrencilere yemek ücretini 1 euroya düşürmesine rağmen ülkedeki hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.

Ce soir encore, la file d’attente des étudiants est encore plus importante que la semaine précédente pour bénéficier d’une distribution alimentaire à Paris.



Direct sur @brutofficiel. pic.twitter.com/ETdeVbfdTq — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 4, 2021

YARDIMDAN YARARLANMAK İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR

Başkent Paris'te, gıda yardımı yapan derneklerin önünde bekleyen öğrencilerin oluşturduğu metrelerce kuyruk, son günlerin en göze çarpan sahnesi olmaya başladı. Devletten yeterli yardımı alamayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, neredeyse her gün soğuğa rağmen yaklaşık 7 kiloluk yardım paketini almak için saatlerce sıra bekliyor.

KUYRUK HER GEÇEN GÜN UZUYOR

Fransa'daki yardım kuyruğu dünya gündeminde yerini korurken, her geçen gün daha fazla insan gıda yardımı için sıraya giriyor. İnsanların sırada beklediği o anlar ise kayıt altına alındı.