Her fırsatta israf edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'ten lüks araç istedi!

Son olmarak kendine 2 Milyon TL'lik bir makam aracı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında "Araba saltanatına son vereceğiz" diyerek hükümeti eleştirmesi akıllara satın aldığı lüks araçları getirdi.

CHP Lideri kürsüden sık sık ekonomiyi ve hükümetin harcamalarını hedef alıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paketi eleştiren Kılıçdaroğlu, bugün CHP grup toplantısında yine olur olmaz konular için kursüden esti, gürledi.

Kılıçdaroğlu kürsüden, "Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz. Döviz garantili işler, ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Buna en çok kamyon şoförleri memnun olacak. " diye konuştu.

Ancak biraz araştırılınca CHP liderinin de bir araba sevdalası olduğu ortaya çıktı.

TBMM'DEN DE ARAÇ TALEP ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun 2 Milyon TL'lik makam aracı olmasına rağmen 8 Mart tarihinde TBMM Başkanlığı'ndan makam aracı talep ettiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun 8 Mart tarihinde TBMM Başkanlığı'ndan makam aracı talep ettiği iddia edildi.

TBMM'den araç talebinin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından yapıldığı henüz araç tahsisinin yapılmadığı öğrenildi.

2 MİLYONLUK ARACA BİNİYOR

PKK'lı teröristlerin 2016 yılında Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoya gerçekleştirdiği saldırı sonrası güvenlik amaçlı olarak tahsis edilen Audi A8 L marka aracın fiyatının yaklaşık olarak 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

ARAÇ, TERÖRİSTLERİN SALDIRISI SONRASI ALINMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na alınan söz konusu makam aracı 2016 yılında Artvin'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonrası tahsis edilmişti. PKK'lı teröristler Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoya roketli saldırı düzenlemişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP’liler yara almamış ancak, 1 er şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı.

SİPARİŞİ KURULTAY ÖNCESİNDE VERİLDİ

Kılıçdaroğlu'na yeni araç siparişinin 28-29 Mart 2020 tarihleri yapılması planlanan ve koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP 37. Olağan Kurultayı öncesinde verildiği öğrenilmişti. 3000 cc motor hacmine sahip aracın fiyatının ise yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.