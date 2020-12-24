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Hendek teröristleri SD karttan çıktı!

Şırnak Cizre'de, terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında toprağa gömülü SD kart bulundu.

Eylemlere katılan örgüt elemanları karttan tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

Şırnak Cizre'de, terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında toprağa gömülü SD kart bulundu.

Aylar süren çalışmalar sonrası eylemlere katılan örgüt elemanları tek tek tespit edildi.

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