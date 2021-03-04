Helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, "Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz" dedi.

"Askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" açıklamasında bulundu.

"Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

"Milletimizin başı sağ olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bitlis'ten gelen acı haber yüreğimizi yaktı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu mesajı paylaştı:

"Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.