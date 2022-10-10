Hedef şampiyonluk

Futbolda Kadınlar Süper Ligi’nin Başkentteki tek temsilcisi olan ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, bünyesine kattığı yerli ve yabancı transferle yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor. Ankaralılara çağrıda bulunan FOMGET’in başarılı futbolcuları, “Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz” dedi.

Futbolu kadınlara sevdiren ve elde ettikleri başarılarla adını tüm Türkiye’ye duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yenikent Osmanlı Stadı’nda gerçekleştirilen çift kale maç ve şut çalışmaları ile antrenmanlarını sürdüren, Kadınlar Süper Ligi’nin Başkentteki tek temsilci ABB FOMGET, bünyesine kattığı yerli ve yabancı transferlerle 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu hedefliyor.

Ekim 2022’de başlayacak yeni sezona çok disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını belirten FOMGET Kadın Futbol Takımı Genel Koordinatörü Doğan Kaya, “Yeni sezon hazırlıklarımız büyük bir hırsla devam ediyor. Kadınlar Süper Ligi’nde Ankara’nın tek temsilcisi biziz. Ankara’mızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazanmak istiyoruz” diye konuşurken, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini belirten Sportif Direktör Siyaset Asgarov, “Sezon hazırlıkları çok iyi gidiyor. Sezona iyi başlamak istiyoruz ve şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz” dedi.

FOMGET Kadın Futbol Takımı futbolcuları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde futbol oynamaktan gurur duyduklarını dile getirerek, şampiyonluk yolunda taraftarların desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Futbolcular şunları söyledi:

-Damla Köse (FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı): “Sezon hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Lige de iyi başlamak istiyoruz. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene Ankara’ya getirmek istiyoruz.”

-Başak İçinözbebek: “Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Takım olarak lige hazır durumdayız. İlk rakibimizi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Onların destekleri bizler için çok önemli.”

-Ayshan Ahmedova: “Takıma bu yıl katıldım ama hiç yabancılık çekmedim. Burada bir aile ortamı var. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Hedefimiz şampiyonluk.’’