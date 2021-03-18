HDP'ye kapatma davası açan hukukçu Bekir Şahin kimdir?

Uzun süredir kulislerde konuşuluyordu ve sonunda beklenen oldu... HDP'ye kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in hazırladığı iddianamede, HDP'nin "devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı" görüşüne yer verildi. Bu sıcak gelişme üzerine gözler kamuoyunun pek de tanımadığı bir isim olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e çevrildi...

Türk siyasetinde yine tarihi günler yaşanıyor... Terör propogandası yaptığı gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan HDP'li Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği bugün kararın TBMM'de okunması üzerine düşürüldü.

Gergerlioğlu ise bu karar üzerine beraberindeki bazı partililer ile "Meclis'ten ayrılmama" eylemi başlattı.

Bu gelişme ile eşzamanlı olarak akşam saatlerinde, ajanslar önemli bir haber geçti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

İddianamede, HDP'lilerin beyan ve eylemleriyle "devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" ifadesi kapatma davası gerekçeleri arasında yer aldı.

Bu önemli gelişme üzerine gözler, HDP'nin terör örgütü PKK ile gizlenemeyecek bağlantılarını mercek altına alarak, yargıya taşıyan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin, 2020 yılı ağustos ayında görevine başlamıştı. Çorum'un Mecitözü ilçesinde 1960 yılında doğan Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun oldu.

İzmir ve Çorum hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş, Kastamonu Küre, Aydın Çine hakimliği, Ağrı Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, 16 Aralık 2013'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Mayıs 2019'da Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına getirilen Şahin, 4 Haziran 2020'de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

EVRENSEL HUKUK İLKELERİNE BAĞLILIK SÖZÜ

Diğer yandan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin göreve başladıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıkmıştı.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şahin evrensel hukuk ilkelerine bağlılık sözü vererek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Aziz Atatürk; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmem sebebiyle huzurundayız. Bu onurlu görevi devraldığım andan itibaren bizlere emanet olarak bıraktığınız Cumhuriyet ve onun ilkeleri doğrultusunda hukuku üstün tutarak bireylerin kendini özgür ve güvende hissettiği Türkiye hedefine ulaşmak için tüm gücümüzle çalışacağız.

Cumhuriyetimizin köklü kurumlarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi ve adaletin tesisi noktasında tarafsız ve bağımsız olarak her koşulda temel hak ve özgürlükleri, evrensel hukuk ilkeleri ışığında daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam etmektedir. Adaleti etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirmek için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirme gayretinde olduğumuzu ifade ediyor, bu düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."