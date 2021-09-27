HDP'nin tutum belgesi açıklanıyor

HDP'nin tutum belgesi eş genel başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan açıklayacak.

Sadece milletvekili, parti meclisi ve merkez yürütme kurulu üyelerinin katılacağı programda son dönemde tartışılan "Kürt sorununda çözüm için muhatap kim?" sorusunun yanıtı da olacak. 10 ila 12 maddeden oluşacak yol haritası niteliğindeki tutum belgesinde ittifaklara ilişkin mesajlar verilecek.

Belgeyle, seçimler ve ittifaklara dair, 3. yol vurgusuyla birlikte, Millet İttifakı'na yönelik "netlik" ve "şeffaflık" çağrısı yapılması da planlanıyor. HDP'nin kendi ilkelerini ortaya koyarak, bu ilkeler çerçevesinde, isteyen herkes ile görüşülebileceğine dair mesajlar da belgede yer alacak.

HDP'nin tutum belgesinde, aleviler, kadın ve ekonomiye dair başlıklar ve bu konulardaki sorunlara çözüm önerilerinin olması da bekleniyor.