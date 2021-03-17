HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açıldı

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

Bekir Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, siyasi partilerin devletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayamayacağının Anayasa'da belirtildiğini hatırlattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul ettiğini belirtti.

Şahin açıklamasında, "Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır." dedi.

"HDP üyeleri devletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçladı"

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir."