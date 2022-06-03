HDP'nin 4 il başkanına gözaltı kararı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK’nın Trakya yapılanması soruşturması kapsamında 41 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kişiler arasında, HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, Tekirdağ HDP İl Eşbaşkanı Hüseyin Güzel, Edirne HDP İl Eşbaşkanı Melahat Çelik, Kırklareli HDP İl Eşbaşkanı Yakup Aslan, Bingöl HDP İl Eşbaşkanı Sadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kenan Yıldız, Tekirdağ HDP eski İl Başkanları Ömer Güven ve Alev Ateş de bulunuyor.