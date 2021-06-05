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HDP'li yönetici aşırı hız yaptı, makam aracıyla 2 kişiyi ezdi

Şırnak’ta HDP’li Silopi Belediye Başkan Yardımcı Tahir Tarhan’ın aşırı hız yaptığı belediyeye ait otomobil, bir motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şırnak’ta HDP’li Silopi Belediye Başkan Yardımcı Tahir Tarhan’ın aşırı hızlı kullandığı belediyeye ait otomobil iki kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, HDP’li Silopi Belediye Başkan Yardımcı Tahir Tarhan yönetimindeki 73 SJ 551 plakalı belediyeye ait araç, Cizre ilçe girişinde motosikletle çarptı.

Kazada, motosikletteki Mehmet P. ve motor sürücüsü Kamuran N.Y yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kamuran N'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Görüntüde, şehir içinde hız sınırını aşan Tarhan’ın kullandığı otomobilin motosiklete çarpması ve motosiklettekilerin yerele savrulması yer alıyor.

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