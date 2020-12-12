HDP'li vekilin Kobani iddiaları Meclis'i karıştırdı

TBMM Genel Kurulu, yine karıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı.

Taşdemir, geçen ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlattı.

TANSİYON YÜKSELTEN SÖZLER

Taşdemir'in, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor." ifadeleri Genel Kurul'da gerginlik yarattı.

AK Partili vekiller ile HDP'li vekiller arasındaki gerginlik kısa sürede tartışmaya dönüştü.

BURUN BURUNA GELDİLER

Vekiller sosyal mesafeyi unutarak birbirlerinin üzerine yürürken, yaşanan o anlar ise salonda bulunan başka bir vekil tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meclis'te yaşanan bu gerginlik sonrası oturuma 15 dakika ara verildi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.