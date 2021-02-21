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HDP'li Taşdemir'e soruşturma: Gara'ya gittiği açıklanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 20 Şubat'ta ulusal bir televizyon kanalındaki programda, HDP'li Taşdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerince operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiğinin açıklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu açıklama ihbar kabul edilerek Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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