HDP'li Taşdemir'e soruşturma: Gara'ya gittiği açıklanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 20 Şubat'ta ulusal bir televizyon kanalındaki programda, HDP'li Taşdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerince operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiğinin açıklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Soylu:



"(Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekili) HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir."pic.twitter.com/x65CBz3iCV — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 20, 2021

Söz konusu açıklama ihbar kabul edilerek Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.