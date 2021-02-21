HDP'li Taşdemir'e soruşturma: Gara'ya gittiği açıklanmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Taşdemir olduğunu açıklamıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 20 Şubat'ta ulusal bir televizyon kanalındaki programda, HDP'li Taşdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerince operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiğinin açıklandığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Taşdemir olduğunu açıklamıştı.
İçişleri Bakanı Soylu:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 20, 2021
"(Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekili) HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir."pic.twitter.com/x65CBz3iCV
Söz konusu açıklama ihbar kabul edilerek Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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