HDP Diyarbakır Milletvekili Tosun, dün partisinin il başkanlığından çıktığı sırada evlat nöbeti tutan ailelere "Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi!" sözleriyle hakaret etmişti. Diyarbakır anneleri Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun PKK" ve "Kahrolsun HDP" sloganlarıyla göstermişti. Bu gelişmeler üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.