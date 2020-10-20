AjansHaber.com.tr Gündem HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma

HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Tosun, dün partisinin il başkanlığından çıktığı sırada evlat nöbeti tutan ailelere "Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi!" sözleriyle hakaret etmişti. Diyarbakır anneleri Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun PKK" ve "Kahrolsun HDP" sloganlarıyla göstermişti. Bu gelişmeler üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaretHDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaretGündem

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı
4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılanacak
Ümit Özdağ'dan Buğra Kavuncu’ya olay suçlama
Bilal Erdoğan'dan sürpriz
Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Türkiye'den yeni S-400 hamlesi
Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi