HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun bir yalanı daha kısa sürdü

Ankara'da özel bir hastanede doğum yapan Hacer Yıldırım'ın gözaltına alınması için polislerin beklediği yolunda çıkan haberlere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık, 'haberler gerçeği yansıtmıyor' derken, şüphelinin 2019'dan beri arandığını ve taburcu olmasının ardından gözaltına alınmasına dair talimat verildiğini duyurdu.

Sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşılan Ankara'da özel bir hastanede doğum yapan Hacer Yıldırım'ın polisler tarafından gözaltı için beklendiği yolunda yazılan iletilere dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yayımladı. Savcılık, açıklamasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ancak, Yıldırım'ın 2019'dan beri 'ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle FETÖ şüphelisi' olarak arandığı belirtildi.

Polis doğum yapan kadının odasında gözaltı için bekliyor | Ahval https://t.co/tvDIbyd2Yv — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) January 1, 2021

Savcılık açıklamasında şüphelinin 1 Ocak'ta özel bir hastanede doğum yaptığı ve "yakalamalı şahıs olduğu" için bu durumun Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerine bildirildiğine, daha sonra olayın Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına iletildiği kaydedildi.

Nöbetçi savcı tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak, şüphelinin taburcu edildiğinde gerekli işlemler için Keçiören Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edilmesi talimatı verilmiştir." denildi.

Ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilerek şüphelinin taburcu edilmesinin akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı bildirildiği anlatılan açıklamada, "Dolayısıyla şüpheli Hacer Yıldırım'ın yakalamalı olarak 2019 yılından bugüne kadar aranıyor olmasına rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediği, gözaltına alınmadığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.