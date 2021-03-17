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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezası kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezası kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

GERGERLİOĞLU'NDAN 'AYRILMAYACAĞIM MESAJI

Milletvekilliği düşürülmesi beklenen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kadar Meclis’ten ayrılmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun Twitter paylaşımı nedeniyle 2018’deki kararında ‘PKK propagandası’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası vermişti. İstinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı değerlendiren Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 19 Şubat’ta cezayı onamıştı. Bunun üzerine, dokunulmazlığı bulunan Gergerlioğlu için hazırlanan fezleke 11 Mart’ta Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti.

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