HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezası kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

GERGERLİOĞLU'NDAN 'AYRILMAYACAĞIM MESAJI

Milletvekilliği düşürülmesi beklenen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kadar Meclis’ten ayrılmayacağını söyledi.

FETÖ'cüler ve PKK'lılar tepkili!



🔹Terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza alan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.



Karar sonrası PKK ve FETÖ terör örgütlerinin destekçileri sosyal medyada tepki yağdırdı.pic.twitter.com/wF0XFFeuFI — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 17, 2021

NE OLMUŞTU?

Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun Twitter paylaşımı nedeniyle 2018’deki kararında ‘PKK propagandası’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası vermişti. İstinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı değerlendiren Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 19 Şubat’ta cezayı onamıştı. Bunun üzerine, dokunulmazlığı bulunan Gergerlioğlu için hazırlanan fezleke 11 Mart’ta Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti.