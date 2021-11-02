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HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanına gözaltı

HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'nin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlendi.

Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma, Mustafa Y'nin Adıyaman'daki adresine operasyon düzenledi.

Mustafa Y'yi gözaltına alan ekipler, evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, Mustafa Y'nin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmasına başlandı.

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