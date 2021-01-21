HDP'li kadın başkan bakın kim çıktı!

Nazlier'in terör örgütü PKK'nın en çok güvendiği ve özel önem verdiği sözde sağlam milislerinden (İşbirlikçi) biri olduğu belirtildi. Sıradan teröristlerin bile alınmadığı toplantılarda HDP'li kadın belediye başkanının olduğu ortaya çıktı. İşte Diyarbakır'dan gelen son dakika haberinin çarpıcı detayları.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinin Birlik Köyünde evine gelen teröristlerle gizli toplantılar düzenleyip lojistik ihtiyaçlarını karşılayan ve bölge sorumlusu teröristlerle toplantılar düzenlediği gerekçesiyle 9 yıl hapisle cezalandırılan Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda, teslim olan teröristler Ercan Tüci ile Emrah Budak'ın sanığın evinde yemek yedikleri, örgütün güvendiği bir aile olduğu, örgüte verdiği destekten dolayı HDP'den belediye başkan adayı gösterildiği ifade edildi. İşte dosyadan çarpıcı bilgiler...

SON DAKİKA PKK YAPILANMASINDA AKTİF FAALİYET

Sanık Nazlier'in, PKK'nın sözde milis/işbirlikçi yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü, bu hususun soruşturma ve yargılama aşamasında da aynı yönde ve birbirini doğrulayan tanık beyanlarıyla sabit olduğuna dikkat çekildi. Nazlier'in üst düzey teröristleri evinde barındırdığı ve örgütsel toplantılara bizzat katılarak ev sahipliği yaptığı, dağdaki teröristlerin gıda, yaşam malzemesi, ulaşım, lojistik, istihkâm, teçhizat, keşif ve istihbarat ihtiyaçlarını istikrarlı biçimde karşıladığına vurgu yapıldı.

SIRADAN TERÖRİSTİN BİLE ALINMADIĞI TOPLANTILARA KATILDI

Kararda, Rojda Nazlier'in terör örgütünce son derece güvenilir ve kendisine özel önem atfedilen milis olduğu ve işlediği suçların terör örgütünün faaliyetleri, amacı, ideolojisi, nihai hedefi dışında bağımsız olarak düşünülemeyeceği kaydedildi. Köydeki evinin teröristler için kritik ikmal noktasında ve örgütün kamp alanına yürüme mesafesinde olduğu, üst düzey teröristlerin evde toplantı yaparken dışarıya bilgi sızmaması için örgütün kemikleşmiş kadroları dışında diğer teröristlerin bile toplantıya almazken, Nazlier'in bu toplantılara katıldığı belirtildi.