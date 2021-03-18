HDP'li Hasip Kaplan'dan tehditkar sözler

Twitter hesabından tehdit dolu sözler kullanan HDP'li Hasip Kaplan, "Partilerimizi kapatanların son durağı morg oldu" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması üzerine HDP'li eski Milletvekili Hasip Kaplan'dan skandal bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından önce insanları meydanlara çağıran Kaplan, daha sonra da tehditkar ifadeler kullandı.

SON DURAĞI MORG OLDU

Kaplan, "Partilerimizi kapatanların son durağı morg oldu" ifadelerini kullandı.

Partilerimizi kapatanların

Son durağı Morg oldu..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) March 17, 2021

Newroz Bayramında

Daha Büyük bir coşkuyla

Meydanlara ✌️✌️✌️ — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) March 17, 2021



Öte yandan kararın ardından HDP tarafından yapılan açıklamada, HDPye kapatma davasının demokrasiye yeni bir darbe olduğu ileri sürülerek, “Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlunun, iktidarın siyasi hesapları ve hukukun çiğnenmesiyle vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz hakkında kapatma davası açmıştır. Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir” denildi.