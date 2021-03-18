HDP'li Hasip Kaplan'dan tehditkar sözler
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği iddianamenin ardından, HDP'li Hasip Kaplan'dan skandal bir paylaşım geldi.
Twitter hesabından tehdit dolu sözler kullanan HDP'li Hasip Kaplan, "Partilerimizi kapatanların son durağı morg oldu" dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması üzerine HDP'li eski Milletvekili Hasip Kaplan'dan skandal bir paylaşım geldi.
Twitter hesabından önce insanları meydanlara çağıran Kaplan, daha sonra da tehditkar ifadeler kullandı.
SON DURAĞI MORG OLDU
Kaplan, "Partilerimizi kapatanların son durağı morg oldu" ifadelerini kullandı.
Partilerimizi kapatanların— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) March 17, 2021
Son durağı Morg oldu..!
Newroz Bayramında— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) March 17, 2021
Daha Büyük bir coşkuyla
Meydanlara ✌️✌️✌️
Öte yandan kararın ardından HDP tarafından yapılan açıklamada, HDPye kapatma davasının demokrasiye yeni bir darbe olduğu ileri sürülerek, “Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlunun, iktidarın siyasi hesapları ve hukukun çiğnenmesiyle vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz hakkında kapatma davası açmıştır. Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir” denildi.
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