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HDP'li eski belediye başkanına hapis cezası

Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan HDP'li eski Iğdır  Belediye Başkanı Yaşar Akkuş hakkında açılan davanın 8'inci duruşması Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Akkuş, duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden katıldı.

Mahkeme heyeti, Akkuş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmış, belediyeye de görevlendirme yapılmıştı.
 

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