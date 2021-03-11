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HDP’li başkan gözaltında

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden aralarında Haliliye HDP ilçe eşbaşkanı da olan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden aralarında Haliliye HDP ilçe eşbaşkanı da olan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Haliliye HDP ilçe eşbaşkanı Hatice Göktepe’nin de aralarında olduğu 8 kişinin evlerinde yapılan aramalarında çok sayıda yasaklı yayın, dijital materyaller, pompalı tüfek, tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

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