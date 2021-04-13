HDP'den İYİ Parti'ye çağrı

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı'nın açtığı kapatma davasının iddianamesini usul eksikliğinden dolayı iade etmişti.

Kapatılmaya ilişkin büyük bir tecrübeye sahip olduklarını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin önümüzdeki döneme ilişkin izleyeceği yol ve yöntemleri şöyle aktardı:

“Hem partimiz ve hem de halkımız sadece bugün böylesi gelişmelerle karşı karşı kalmıyor. Halkımız tüm bu süreçleri iyi biliyor ve duyarlıdır. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim; birincisi HDP’nin kapatılması talebine karşı yasal ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızın temel amacı HDP’yi korumaktır. Fakat partiler siyasi mücadele için yalnızca yol, yöntem ve araçtırlar. Esas olan bu mücadelenin devam etmesidir. HDP olmazsa bile Kürt halkı başka bir parti ile özgürlük mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdürecektir. Duruma ve sonuçlara göre alternatif çalışma ve hazırlıklarımız da var”

İYİ PARTİ'YE DİYALOG ÇAĞRISI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Artı TV'de katıldığı programda, İYİ Parti ile diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Mithat Sancar, daha önce katıldığı bir yayında da "Kapatma dışında bir karar beklemiyoruz; yeni parti ya da HDP'nin kendisini feshetmesi seçenekler arasında" demişti.