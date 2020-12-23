HDP'den ittifak ortaklarına Selahattin Demirtaş çağrısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi dün, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Alınan karara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AİHM'in terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onayladığını belirtererek alınan kararın Türkiye'yi bağlamadığını belirtti.

HDP'DEN İTTİFAKA ÇAĞRI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bugün Selahattin Demirtaş’ın avukatlarıyla HDP İstanbul İl Örgütü binasında AİHM'nin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına yönelik kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Buldan AİHM'in kararı için Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak Selahattin Demirtaş'ın kurtarılması için iktidara baskı yapılması telkininde bulundu.

Buldan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Az kaldı sayılı günler kaldı, en kısa zamanda arkadaşlarımız aramızda olacaklar. Muhalefetin de karar üzerinde değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu karar doğrultusunda siyasi iradeye çağrılar yaparak Selahattin Demirtaş'ın ve diğer siyasi tutuklularının derhal serbest bırakılması ve derhal karara dair telkinlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum."