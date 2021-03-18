HDP'den İmamoğlu'na ziyaret

HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisinin gerekçe gösterildiği kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından açıldı.

YARGITAY'DAN HDP'YE KAPATMA DAVASI

Yüksek Mahkeme'ye gönderilen iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları ifade edildi.

HDP'Lİ ESKİ VEKİL BERABERİNDEKİ HEYET İBB ZİYARETİNDE

Akşam saatlerinde meydana gelen bu gelişmenin yankıları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP 26. Dönem Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve beraberindeki heyeti çalışma ofisinde ağırladı.

'DEMİRCİ KAVA' PORTRESİ HEDİYE EDİLDİ

Ferhat Encü ve beraberindeki heyet, İmamoğlu'na 'Demirci Kava' portresini hediye etti.

Söz konusu ziyarette Asur’un hükümdarı Dahhak’a karşı isyan başlatan ve Nevruz’un simgesi olarak bilinen Demirci Kawa’nın tablosu hediye edildi.