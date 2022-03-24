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HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a 1,5 yıl hapis cezası verildi

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.

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