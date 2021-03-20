HDP-PKK arasındaki kirli alışveriş

Çocuk yaşta HDP tarafından satılan örgüt üyesi, "PKK'lılar HDP binasından bizi dağa götüren partiliye sınırı geçtikten sonra bizi teslim etmesi karşılığında 3 bin lira verdi" dedi.

Kapatma davası ile karşı karşıya olan HDP'ye yönelik iddianameden tüyler ürperten terör ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Çocuk yaşta örgüte para karşılığıyla HDP tarafından satılan örgüt üyesi "HDP binasından bizi dağa götüren partiliye sınır geçtikten sonra PKK'lılar bizi teslim etmesi karşılığında 3 bin lira verdi. Daha sonra 150 çocuğun bulunduğu kampa götürülerek eğitildik" dedi.

HDP İDDİANAMESİNDEN ÇARPICI DETAYLAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 609 sayfa ve 20 ek klasörden oluşan HDP'nin kapatma davasıyla ilgili iddianameyi AYM'ne gönderdi. HDP'li yöneticiler ve milletvekilleriyle ilgili soruşturma dosyaları ve parti binalarında ele geçirilen PKK'ya ilişkin materyallerin aralarında bulunduğu birçok delilin de yer aldığı iddianame eklerinden HDP'nin PKK'ya sattığı çocukların ifadeleri çıktı.

Sabah'ın haberine göre, HDP teşkilatlarınca çocukların-gençlerin kandırılıp ailesinden koparılarak PKK'ya kaçırıldığının belirtildiği iddianamenin eklerinde bununla ilgili örneklere de yer verildi. HDP ile silahlı terör örgütü PKK-KCK arasındaki organik bağın gözler önüne serildiği olayda, Hakkari 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nden 2021 yılı itibarıyla örgütten kaçarak teslim olan PKK üyesinin ifadelerine yer verildi.

"3 BİN LİRAYA PKK'YA BİZİ SATTILAR"

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanık E., HDP aracılığıyla dağa götürülme sürecini bütün detaylarıyla anlattı. PKK-KCK'ya katılmak üzere bir arkadaşı ile birlikte HDP'nin Van Erciş ilçe teşkilatına gittiklerini, parti binasında görüştükleri kişiler tarafından Hakkari'nin Derecik ilçesine götürüldüklerini belirten örgüt üyesi "Buradan sınırı geçerek Şıh isimli bir şahsa teslim edildik. Örgüt üyesi bizi teslim eden partiliye 3 bin lira verdi. Daha sonra Şıh isimli PKK'lı, arkadaşım ve beni Irak'ın kuzeyinde bulunan örgütün kampına götürdü. Burada 150-160 kişiye yakın örgüte yeni katılan çocukların bulunduğunu gördüm. Bir müddet sonra pişmanlık duyup eğitim kampından kaçmayı başardım" dedi.

"HDP ARACILIĞIYLA ÖRGÜTE KATILDIM"

Adıyaman 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan sanık H. ise savunmasında PKK-KCK'ya Mardin'in Mazıdağı HDP İlçe Teşkilatı aracılığıyla katıldığını anlattı. İddianamede, yaşanan olaylardan anlaşıldığı gibi, HDP'nin PKK tarafından eleman temini için paravan olarak kullanıldığı belirtildi.