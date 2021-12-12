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HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler

HDP tarafından İstanbul'da düzenlenen dördüncü olağan kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti.

HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP vekilleri ve parti üyeleri katıldı.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGANLAR

Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

HDP'liler, kongrede bir de PKK marşı okuyup ant içti.

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