AjansHaber.com.tr Gündem HDP İstanbul kongresi soruşturması

HDP İstanbul kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.

HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtilerHDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtilerGündem

Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AGİ 2022 ne kadar oldu?
Benzine zam geldi! Litre fiyatı 11 liraya dayandı
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Kılıçdaroğlu: 4250 TL'yi yadırgamıyoruz.
Cinsel saldırı zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Asgari ücrette rakamlar belli oldu
Ali Kuşçu Uzay Evi