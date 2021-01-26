HDP ile CHP birbirine girdi

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin resmi hesaplarından duyurduğu ve HDP Esenyurt ilçe teşkilatındaki dezenfekte çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler, bir anda gündemi belirlemişti.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP’nin HDP’ye bilerek bir siyasi operasyon yaptığı ihtimalinden söz ediyor.

HDP İstanbul İl Başkanı’nın yaptığı açıklamaların, Mahmut Övür’ün dillendirdiği komplo iddiasını güçlendirdiği de kulislerde konuşulan konular arasında.

Övür’ün yazısından ilgili bölüm:

“Aslında HDP il ve ilçe binalarının birer PKK bürosu gibi çalıştığı biliniyordu ama bu kadar pervasız olacakları bilinmiyordu. Bu gerçeğin kamuoyuna yansıması da ilginç oldu. HDP binası, artık gizliliği saklanamayacak olan ittifak ortağı CHP'li Esenyurt Belediye ekiplerince zaman zaman dezenfekte ediliyordu. Dezenfekte yapıldıktan sonra ilk kez ve bizzat Esenyurt Belediyesi sitesinde işçilerin çalışmaları, HDP ilçe binası görüntüleriyle birlikte yayınlandı.

HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe başkanlığındaki görüntüler herkesi şoke etti. Bina bir siyasi parti merkezi değil de adeta terör örgütü PKK irtibat bürosu.

En tepede Öcalan fotoğrafı... Onun biraz altında öldürülen PKK'lıların fotoğrafı. Duvarlarda insanı dehşete düşüren şu sloganlar var: "PKK benim hayat sigortamdır, PKK yaşam damarına giden taze kandır."

Aslında HDP il ve ilçe binalarının birer PKK bürosu gibi çalıştığı biliniyordu ama bu kadar pervasız olacakları bilinmiyordu. Bu gerçeğin kamuoyuna yansıması da ilginç oldu. HDP binası, artık gizliliği saklanamayacak olan ittifak ortağı CHP'li Esenyurt Belediye ekiplerince zaman zaman dezenfekte ediliyordu. Dezenfekte yapıldıktan sonra ilk kez ve bizzat Esenyurt Belediyesi sitesinde işçilerin çalışmaları, HDP ilçe binası görüntüleriyle birlikte yayınlandı.”

HDP İLÇE BAŞKANI: ASIL BİZ ŞİKAYETÇİYİZ

HDP İstanbul İl Başkanı da benzer şekilde bir komploya işaret ederek, Esenyurt Belediyesi’ne açıklama yapma çağrısında bulundu.

Bu kareler 6 ay önce çekilmiştir. Deniliyorki; Esenyurt belediyesi HDP’ye hizmet vermiş. Verecek tabiki, görevi. Asıl biz belediyeden şikayetçiyiz. Gönderdiği ekip, görevi ve haddi olmadığı bir şekilde, gizli çekimler yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır. https://t.co/AdmFpRdsHl — Erdal Avcı (@Erdal_Avci_) January 24, 2021

HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Bu kareler 6 ay önce çekilmiştir. Deniliyor ki; Esenyurt belediyesi HDP’ye hizmet vermiş. Verecek tabii ki, görevi. Asıl biz belediyeden şikayetçiyiz. Gönderdiği ekip, görevi ve haddi olmadığı bir şekilde, gizli çekimler yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır. Esenyurt belediyesi açıklama yapmak zorundadır.

"SADECE BİNALARIMIZDA DEĞİL, BASIN AÇIKLAMALARINDA DA KULLANIYORUZ"

Esenyurt belediyesi açıklama yapmak zorundadır. Diğer yandan; partimiz halka açıktır, dileyen giriyor çayını içiyor, sohbetini ediyor. Yaratılan algı boşunadır. Resimler, posterler, pankartları sadece binalarımızda değil, basın açıklamalarında da kullanıyoruz.

Benzer gerekçelerle daha önce yapılan baskınlarda açılan davalar beraatle sonuçlandı. Konuyla ilgili AYM kararları var. Velhasılı, AKP-MHP kapatma davası için kendisine başka gerekçeler arasın...Kırk yıldır boş işlerle uğraşıyorlar. Konun esası çözümdür.”