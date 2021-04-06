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HDP il binasında terör örgütü PKK paçavraları

HDP Adıyaman İl Başkanlığında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın kitapları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ele geçirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü PKK'nın propagandasının yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda HDP il binasına operasyon düzenleyen ekipler, binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın kitapları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ele geçirdi.

HDP Adıyaman İl Başkanı M.A.A. ile parti yöneticileri M.H. H.A. B.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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