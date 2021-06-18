HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya giren Onur Gencer isimli saldırgan, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü. Binadan gelen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, bölge abluka altına alındı. Gencer, bir süre sonra polise teslim oldu.

DAHA ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Olayın ardından saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Onur Gencer'in sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten Onur Gencer, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinde polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan,çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.